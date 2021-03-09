Halde çıkan yangında 1 ton soğan zarar gördü

1762 yılının Ağustos ayında İstanbul’da Esir Pazarı’ndayız. Esir Pazarı her zaman olduğu gibi oldukça hareketli. Kimisi yeni bir cariye almak istiyor, kimisi elinde bulunan cariyeyi satmak, belki de daha iyi birisi ile değiştirmek istiyor.İstanbul eşrafından birisi Esir Pazarı’ndaki esircilerden birisine gelir. Elinde bulunan Çerkes asıllı cariyesini satması için esirci ile anlaşır. Esirci satılmak üzere kendisine teslim edilen cariyeyi evine getirir ve birkaç gün evinde misafir eder.