Halatları kopan ahşap köprüden tehlikeli geçiş

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) – ARTVİN’in Yusufeli ilçesi Irmakyanı köyüne ulaşımın sağlandığı, 50 metre uzunluğundaki ahşap köprünün halatlarından bazıları koptu. Araç geçişine kapatılan köprü, tehlikeye rağmen yaya olarak kullanılıyor. Köylüler, köprünün onarılmasını istiyor.

Yusufeli ilçesindeki Irmakyanı köyünün yanından geçen Çoruh Nehri üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı, 50 metre uzunluğunda ahşap köprü inşa edildi. Başka girişi bulunmayan köye gelenler, köprüden geçerek ulaşım sağlamaya başladı. Araçların geçtiği köprünün önceki gün bazı halatları kopunca köye araçla ulaşım kesildi. Bölge halkı, girişini beton bariyerle kapattığı köprüye ‘Arızalı’ yazılı kağıt astı. Araç geçişine kapatılan köprü, tehlikeye rağmen yaya olarak kullanılıyor.

ARAÇLARIN BAZILARI KÖYDE KALDI

Köprünün onarılmasını isteyen İbrahim Gültaş, “Bazı halatlar koptu, araçların bazıları da köyde kaldı. Araç geçişi komple durdu, vatandaşlar zaman zaman yürüyerek geçmek zorunda kalıyor ama bu da tehlikeli oluyor. O nedenle bir an evvel yapılmasını istiyoruz” dedi.

Şevket Demir de “Köprü sıkıntı olacak, diye mahalledeki herkese söyledim. Halatın koptuğunu tespit ettik, şu anda köprü araç trafiğine kapatıldı. Vatandaş mağdur durumda, mahallenin sonuna kadar yaya olarak yürümek zorunda kalıyoruz. Ellerimizde yük olunca durum daha da kötü oluyor. Bu nedenle köprünün onarılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Mustafa Aydın ise “Köylü olarak mağduruz. Araçların bir kısmı köy içinde bir kısmı yol tarafında kaldı” dedi.

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