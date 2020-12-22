Halasının evini ateşe verip, intihar etti

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’nın Karatay ilçesinde Osman D. (25), yanında kaldığı halasının evini ateşe verip, doğal gaz borusuna bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Hasan Dede Mescit Mahallesi Temizcan Sokak’ta bulunan apartmanın 6’ncı katındaki dairede meydana geldi. Halası Ayşe B. ve eniştesi Mahmut B.’nin yanında kalan Osman D., yalnız olduğu sırada, kapının açılmaması için arkasına çamaşır makinesi ve diğer beyaz eşyaları koyduktan sonra evi ateşe verdi. Alevleri fark eden çevredekiler, itfaiye ve polise haber verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ardından kapıyı açıp, içeri giren ekipler, Osman D.’yi doğal gaz borusuna bağlı iple asılı buldu. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Osman D.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberle eve gelen Ayşe B. ve Mahmut B. ise sinir krizi geçirdi.

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