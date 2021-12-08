Hakverdi:TUİK yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu

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CHP’li Hakverdi, kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ve vatandaşların ekonomik zararına sebep olduğu gerekçesiyle, TÜİK Başkanı Sait Erdal ve diğer TÜİK yetkilileri hakkında “Resmi Belgede Sahtecilik Suçu” işledikleri iddiası ile Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Vatandaşın Yaşadığı Enflasyon %50’nin Üzerindeyken, TÜİK’ in Talimatla Açıkladığı Enflasyon Oranı % 21,31

Hakverdi, yaptığı suç duyurusunda; “Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 03/12/2021 tarihinde açıklanan enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı açıkça ortadadır. Tüm yurttaşların derinden hissettiği ekonomik krizin siyasi etkilerini azaltmak amacıyla, enflasyon oranı gerçeğe aykırı olarak düzenlenmektedir. Oysa TÜİK’ in görevi gerçek rakamları açıklamaktır. Ülkemizde yurttaşlarımızın hissettiği yıllık enflasyon oranı (TÜFE) %50’nin üzerinde iken; TÜİK tarafından Kasım ayı verilerine göre yıllık enflasyon oranı %21,31 olarak açıklanmıştır. Bünyesinde, ekonomi alanında uzmanlaşmış akademisyenler bulunduran Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise, Kasım ayı verilerine göre yıllık enflasyon oranını %58,65 olarak açıklamıştır. Yine 2021 yılının Ekim ayı verilerine göre, yıllık enflasyon oranı TÜİK tarafından %19,89 olarak açıklanırken; Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ekim ayı verileri ışığında yıllık enflasyon oranını %49,87 olarak açıklamıştır. Örnekleri çoğaltmak mümkün; ancak iki örneğin açıklayıcı olduğu ortadadır. TÜİK kamu gücü ve kamu kaynaklarını kullanarak elde ettiği verileri, gerçeğe aykırı olarak işlemektedir. Bağımsız ve tarafsız, alanında uzman ekonomist bilirkişilerce hesaplanacak olan gerçek enflasyon oranları, TÜİK yetkilileri tarafından resmi belgede sahtecilik suçunun işlendiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyacaktır. Savcılığınız tarafından bahsi geçen suç şüphesi üzerine soruşturma başlatılması ve gerçek enflasyon oranlarının, alanında uzman bilirkişilerce hesaplatılması talebimizdir.” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye İstatistik Kurumunun Verileri, Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Belge Niteliğindedir. Bu Yönüyle İşlenen Suç TCK 204/3 Gereğince Cezalandırılmalıdır.”

Verilerin sahte olduğunu dile getiren Hakverdi; “Şikayetimize konu belgeleri düzenleme yetkisi Türkiye İstatistik Kurumu’na kanunla verilmiştir. Bu nedenle, bu konuda tekel olan Türkiye İstatistik Kurumunun verileri sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğindedir. Bu yönüyle işlenen suç TCK 204/3 gereğince cezalandırılmalıdır.” dedi.

Enflasyon Oranları İçin Bilirkişi Raporu İstedi

Hakverdi, savcılığa yaptığı suç duyurusunda; TÜİK verileri birçok alanda kullanılarak yurttaşların yaşamını doğrudan etkilemektedir. Kamu ya da özel sektörde çalışan tüm yurttaşların aldıkları aylık ücret belirlenirken, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı dikkate alınmaktadır. Bu nedenle gerçeğe aykırı resmi belge düzenleyerek, yurttaşların ekonomik zararına sebep olan TÜİK yetkililerinin tespiti ile cezalandırılmaları maksadıyla kamu davası açılmasını, bağımsız ve tarafsız, alanında uzman bilirkişilerden gerçek enflasyon oranlarına ilişkin bir bilirkişi raporu aldırılmasını talep etti.