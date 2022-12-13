HAKLARIMIZI GERİ VERİN!

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Staj Sigortası Mağdurları Derneği Başkanı Ferhat Salman, “1999 yılı öncesi yüzbinlerce staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının, staj başlangıçları uzun vadeli sigorta koluna başlangıç sayılır ve bu insanlar staj sürelerini borçlanırsa bu sorun kolayca çözülebilir. Böylelikle staj başlangıcı SGK uzun dönem başlangıcı olarak alınır” dedi.

Ali Baran Fayık/Ankara

Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorunuyla ilgili düzenlemenin yapılacağı bu günlerde staj sigortası mağdurları seslerini duyurmak için Ulus Zafer Anıtı’nın önünde basın açıklaması yaptı. Staj Sigortası Mağdurları Dernek Başkanı Salman, staj SSK başlangıç numaralarının alınmasıyla 1 buçuk milyondan fazla mağdurun borçlanma yolu ile staj sorununun çözülebileceğini söyledi.

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“HAKLARIMIZI TALEP EDİYORUZ”

Staj Sigortası Mağdurları Başkanı Ferhat Salman, “1996 yılında meslek lisesine giden bir mağdur. 1996 yılından Staj SSK başlangıç numarası alıyor. Bir fiil haftanın üç günü işe gidiyor. İki günü okula gidiyor. Burada SSK numarası veriliyor. Aynı numara ile çalışma hayatına devam ediyor. 2001 yılında tüm sigorta kolları kapsamında okulu bitip işe girdiğinde aynı numara ile devam ediyor ve emeklilik şartları 2001 yılına göre dikkate alınmaktadır. Bu çalışan staj zamanında 1996 yılında almış olduğu numaranın geçerliliğini emeklilik sisteminde görmüyoruz. Burada bizlere yapılan bir haksızlık olduğunu beyan ediyoruz. Bundan dolayı 5510 sayılı konunun 41. Maddesinde bütün borçlanma yöntemleri mevcutken biz staj ve çıraklık mağdurlarına bu hakkın verilmesine talep etmekteyiz” dedi.

“SSK BAŞLANGIÇ NUMARALARIMIZ SAYILSIN”

Salman, “Yaptığımız stajlar emeklilik primi olarak sayılmıyor. Bu durumda yaklaşık 1 buçuk milyon insan ve ailesini mağdur ediyor. Devletimize borçlanma yöntemi ile ortaya koyacağımız kaynakla soruna çözüm bulunacağına inanıyoruz. Bir an önce mağduriyetimizin giderilmesi için yetkili makamların sesimizi duymasını istiyoruz. Biz dernek olarak konu ile alakalı tekrardan grup başkanvekillerini ziyaret ettiğimizde konuyla alakalı çalışmanın mevcut olduğunu çalışmaların devam ettiğini söylediler. Biz tekrardan dernek olarak yetkili makamlara çalışma raporlarını sunduk. Raporlarda özellikle şunu belirttik staj ve çıraklık mağdurlarının devlete bir külfet değil bir kaynak yaratacağını ve bu kaynağında EYT’de kullanılabileceğini beyan ettik. Yaptığımız stajlar SSK başlangıcımız olsun derken, staj SSK başlangıç numaralarının alınmasıyla 1 buçuk milyondan fazla mağdurun borçlanma yolu ile bu sorun çözülebilir” diye konuştu.

“MİLYONLARCA İNSAN MAĞDUR”

Yaklaşık 1 buçuk milyon insanın mağdur olduğunu ifade eden Salman, “Genç yaşta çalışmak zorunda kalan veya bir mesleğe yönelen insanları resmen cezalandırmaktadır. Hükümetimizle defalarca bu konuyu görüşmüş olmamıza ve hatta ortada bir maliyet sorunu varsa borçlanarak onu da karşılamış olmamıza rağmen hala neden çözüm getirilmediğini biz anlayamıyoruz. 1999 yılı öncesi yüzbinlerce staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının, staj başlangıçları uzun vadeli sigorta koluna başlangıç sayılır ve bu insanlar staj sürelerini borçlanırsa bu sorun kolayca çözülebilir. Böylelikle staj başlangıcı SGK uzun dönem başlangıcı olarak alınır,18 yaşından itibaren sigortalılık süresi kabul edilir ve bu toplumsal sorun el birliğiyle çözülür. İşte biz yıllardır bu mağduriyetimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Haklıyız, kazanacağız” şeklinde konuştu.