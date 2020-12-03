Hakkında yakalama kararı olan kişi polislere ateş açtı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Antalya’da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş (22), Kahramanmaraş’ta kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda biri ağır, 2 polis memuru yaralandı. Yaralanan polislerden Barış Göl, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için kent genelinde operasyon başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya’da işlenen bir cinayetle ilgili şüpheli olarak aranan Muhammet Karataş’ın kentte olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı olan şüphelinin eşkaline uyan kişinin Egemenlik Caddesi yakınlarında görüldüğünü belirledi. Bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Karataş’ın otelde kaldığını saptadı.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ATEŞ AÇTI

Hareket geçen polisler, otelin üçüncü katına çıkarak, şüphelinin kaldığı odaya yöneldi. Bu sırada, havalandırma boşluğunun olduğu alanda duran Muhammet Karataş, kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda polis memurlarından birisi karın bölgesinden, diğeri ise bacağından yaralandı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheli, kaçmak için havalandırma boşluğuna girdi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OPERASYON BAŞLATTI

Silah sesleri üzerine bölgeye takviye polis ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralı polis memurları hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Otelin çevresi ablukaya alınırken, Özel Harekat polisleri de yolu yaya ve araç ulaşımına kapatıp, sivillerin uzaklaştırılmasının ardından otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelip, gelişmeleri takip etti. Otelde kalanları tahliye eden polislerin yaptığı aramada, şüpheliye ulaşılamadı. Şüphelinin kaldığı odadaki eşyalar ise incelemeye alındı.

KENT GENELİNDE OPERASYON

Görgü tanıkları ile bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyen ekipler, Muhammet Karataş’ın yakalanması için kent genelinde operasyon başlattı. Operasyonun devam ettiği belirtildi.

1 POLİS MEMURU, ŞEHİT OLDU



Antalya’da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş’ın, Kahramanmaraş’taki otele kendisini gözaltına almaya gelen polislerden silahla vurduğu Barış Göl, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

ANTALYA’DA ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, OTOMOBİLİNİ SATMIŞ

Kahramanmaraş’ta, kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açıp, birinin şehit olmasına, diğerinin yaralanmasına neden olan saldırganın, Antalya’da arkadaşı Aykut Çakal’ı otomobilini satarak parasını almak için öldüren Muhammet Karataş (22) olduğu ortaya çıktı.

Antalya’da, giyim mağazasında reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal’dan (24) İstanbul’da yaşayan ailesi 23 Kasım gecesinden sonra haber alamayınca durumu polise bildirdi. Tüm aramalara rağmen Aykut Çakal’ın izine rastlanmazken, aile, oğullarının kaybolmasının ardından 2008 model otomobilinin Muratpaşa ilçesindeki bir galeriye satıldığını, satış işlemini gerçekleştiren kişinin de arkadaşı Muhammet Karataş olduğunu öne sürdü. Karataş’ın, satış işlemleri sırasında da Aykut Çakal’a benzeyen Suriyeli Muhammet G.’yi aracın sahibiymiş gibi yanında getirdiği iddia edildi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESEDİ BULUNDU

Çalışmalarını bu yönde genişleten ekipler, Aykut Çakal’ın benzeri Muhammet G.’ye ulaştı. Gözaltına alınan Muhammet G., Aykut Çakal’ı otomobilini satıp parasını almak için Muhammet Karataş ile boğarak öldürdüklerini, cesedini de Varsak bölgesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. Muhammet G.’nin belirttiği ormanlık alanda arama yapan polis, Aykut Çakal’ın el ve ayakları bağlı cesedini, toprağa gömülü halde buldu. Ekipler tarafından gömüldüğü yerden çıkartılan Çakal’ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul’a gönderildi. Şüphelilerin Aykut Çakal’a ait otomobili 86 bin liraya sattıkları saptandı. Bulunan otomobile el konuldu.

SURİYELİ ZANLI TUTUKLANDI

Gözaltındaki Muhammet G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet G., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

POLİSLERE SALDIRININ FAİLİ

Isparta, İzmir ve Hatay’a gittiği belirlenen diğer zanlı Muhammet Karataş’ın, bugün Kahramanmaraş’taki otele kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açarak birinin şehit, diğerinin yaralanmasına neden olan saldırgan olduğu belirlendi. Görgü tanıkları ile bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, Muhammet Karataş’ın yakalanması için kent genelinde operasyon başlattı.