Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan koca, evi basıp eşini tabanca kabzasıyla darbetti

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Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde Betül K., evini basan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi müteahhit Bülent K. tarafından tabanca kabzasıyla darbedildi. Darp sırasında ateş de açan Bülent K.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kuşadası’nda, tanınmış bir inşaat firmasının ortaklarından olan müteahhit Bülent K. ile 4 yıl önce evlendiği eşi Betül K. arasında bir süre önce şiddetli geçimsizlik başladı. Betül K., kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eşi hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararına rağmen dün gece, kendisinden boşanmak isteyen Betül K.’nın Bayraklıdede mevkisindeki evini tabancayla basan Bülent K., rastgele ateş etmeye başladı. Bülent K., eşi Betül K.’yı da tabancanın kabzasıyla darbedip, yüzünden yaraladı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Betül K., Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Betül K., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, olayın ardından kaçan Bülent K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

‘BİR ELİYLE BOĞAZIMI SIKTI, DİĞER ELİYLE DE SİLAHI YANAĞIMA DAYADI VE ‘AYRILAMAZSIN’ DEDİ’

Olayın, evinde akrabaları ile birlikte film izlerken gerçekleştiğini belirten Betil K., “Korku filmi izlerken korku dolu anlar aniden lambanın yanmasıyla başladı. Bir anda trafo patladı sandım. Bülent, kapının girişinde bir kez havaya ateş etti ardından yanıma gelerek beni saçımdan tuttu. Yere diz çökmüş haldeyken bir eliyle boğazımı sıktı bir eliyle de silahı yanağıma dayadı ve ‘Ayrılamazsın’ dedi. O anda kendimi silahtan geriye çekmek istedim ve silah yeniden ateşlendi ve kurşun yanımdan geçip duvara saplandı. Ardından da kafama silahın kabzasıyla vurmaya başladı. O sırada amcası geldi ve elinden zorla silahı aldı. Ben de evden kaçarak komşulara sığındım ve polise kocamı ihbar ettim” dedi.

‘SÜREKLİ TARTIŞIP BARIŞIYORDUK’

Annesinin ölümünden sonra Kuşadası’nda ev alan ve daha sonra Bülent K. ile tanıştığını belirten Betül K., “8 yıl önce Kuşadası’nda yaşarken Bülent ile tanıştım. 4 yıl birliktelik yaşadık, annem ölmüştü, babam ise annemin ölmesinden dolayı kendine gelememişti. Bülent bana karşı çok korumacıydı, onu çok sevdim. Bana hep ‘Allah seni benim için yaratmış’ derdi. 4 yıl sonra evlenme kararı alırken evlilik sözleşmesi de yaptık. 2 yıl önce tartışmalar başladı ve ayrılma kararı aldığımda uzaklaştırma kararına rağmen burnumu kırdı. Yine barıştık ve sürekli tartışıp barışıyorduk” ifadelerini kullandı.

‘BEYNİMDE KENDİNİ KURTAR SESİ YANKILANIYOR’

Betül K. şöyle devam etti:

“Sürekli tartışıp, barışıyorduk. Günlerdir beynimde ‘kendini kurtar’ sesi yankılanıyordu. İlk adımı uzaklaştırma kararı alarak attım. 20 Ekim’de uzaklaştırma kararı çıktı. Pazartesi günü de ayrılmak için dava açacaktım. Pazar gecesi olaylar yaşandı ve dava pazartesi itibariyle açılmış oldu” dedi. (DHA)

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