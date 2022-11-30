Hakkari’ye şehit ateşi düştü

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Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- PENÇE- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz’ın (25) acı haberi Hakkari’deki ailesine verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit oldu. Bekar ve 4 kardeşten 2’ncisi olduğu öğrenilen şehidin acı haberi, Hakkari’nin Gazi Mahallesi’nde oturan babası Ramazan ile annesi Hamide Korkmaz’a askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi.

Şehit Korkmaz’ın, yarın sabah Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenecek törenin ardından Yeni Mahalledeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

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