Ana Sayfa Güncel Haberler Hakkari’nin yükseklerinde kar yağışı/ Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Avcılar’da kız çocuğuna taciz kamerada
Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu kadının 12 yaşındaki kızı tacize uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı, polisin şüpheliyi yakalamak için başlattığı...
Bitlis’te, teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi
Özcan ÇİİRŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS'in Ziyaret Köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi. Mağaralar, kullanılamaz hale getirildi. İl Jandarma Komutanlığı...
Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti.
Arjantin medyasındaki son dakika haberine göre, futbol efsanesi Diego Armando Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti.
Edirne’nin içme suyunu sağlayan baraj kurudu; 36 saat kesinti uygulanıyor
Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/ KIRKLARELİ, (DHA) - EDİRNE'nin içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı'ndaki doluluk oranı bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 3'e düşünce kentte 36...