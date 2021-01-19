Hakkari’den Van’a hasta taşınan ambulans, buzlanan yolda devrildi

Deli Dumrul'un susuz derenin üzerine kurduğu köprüden "geçenden beş akçe, geçmeyenden döve döve on akçe" alması Türk halk kültüründe, özellikle de Korkut Ata öykülerinde yer almış ve adeta bir deyim haline dönüşmüş durumdadır.