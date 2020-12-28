Hakkari’deki çığda kayıp askerin cansız bedenine ulaşıldı; şehit sayısı 2 oldu

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN-Azer DEMİR/ ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesinde önceki gün çığ altında kalan ve aranan Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir’in (28) cansız bedenine ulaşıldı. Çığ altında kalarak şehit olan askerlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Mirgesav üs böglesinin kardan kapanan yolunu açmaya çalışan askerlerin içerisinde bulunduğu iş makinesinin üzerine 26 Aralık günü saat 17.30 sıralarında çığ düştü. İhbar üzerine olay yerine bölgede bulunan hudut birlikleri, Hakkari JAK timi ve AFAD ekibi ulaşarak, hemen arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında çığ altında ağır yaralı olarak kurtarılan İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Özbent (30), kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi’nde şehit oldu. Şehit asker Özbent’in cenazesi dün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda yapılan törenin ardından memleketi İzmir’e uğurlanırken, çığda kayıp olan diğer askerin kurtarılması için de arama çalışmaları sürdü.

Bölgede dün akşam saatlerine kadar arama yapan ekipler havanın kararmasıyla birlikte çalışmalarına son verdi. Dünkü çalışmalara arama kurtarma köpekleri de görev aldı. Bugün ise sabah saatlerinden itibaren bölgede bulunan 60 kişilik arama kurtarma ekibi çalışmalarına yeniden başladı. Hakkari JAK, AFAD, hudut birliklerinden oluşan ekipler, saat 09.30 sıralarında kayıp

Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir’in cansız bededine ulaştı. Şehit askerin cenazesi, otopsi işlemleri için helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şehit asker için Hakkari’de tören düzenleneceği belirtildi.

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