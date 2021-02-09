Hakkari’de öğretmen ve velilerin eğitime hazırladığı o köy okulu için Bakan Selçuk’a davet

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 15 Şubat’ta köy okullarının açılacağını duyurmasının ardından Hakkari’nin Ağaçdibi köyünde öğretmenler ve köylüler, okulda temizlik çalışması başlattı. Bölge halkı, okulları ile köylerinin görüntülerini sosyal medyadan “Yavrularımın benden tek isteği, okullarının açılmasıydı. İsteklerini yerine getirmek ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu paha biçilmez” notuyla paylaşan Bakan Selçuk’u köylerine davet etti.

Birinci dönem ara tatili 13-20 Kasım’dan itibaren pandemi nedeniyle kapalı bulunan köy okulları, 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime geçiyor. Bakan Selçuk’un açıklaması üzerine kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan 70 haneli Ağaçdibi köyünde görev yapan öğretmenler ve köylüler, köy okulunda temizlik çalışması başlattı. Öğretmenlerini karşılayan muhtar ve bazı köylüler daha sonra ellerine bez, fırça kürek alarak sınıfta temizlik çalışması başlattı. Köydeki öğrenciler de, öğretmenlerinin geldiğini öğrenince okula gidip aylar sonra onları görmenin mutluluğunu yaşadı.

Okulda temizlik çalışması yapılarken, büyük mutluluk yaşayan köylüler, okullarını ve köylerini görüntüler eşliğinde sosyal medya hesabında “Köylerimizin her hanesinde, okulunun açılmasını bekleyen yüz binlerce çocuk vardı. Köylere sık sık yaptığım ziyaretlerde yavrularımın benden tek isteği, okullarının açılmasıydı. İsteklerini yerine getirmek ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu paha biçilmez” notuyla paylaşan Bakan Selçuk’a da teşekkür edip, köylerine davet etti.

Uzun bir aradan sonra öğretmenleri ile hasret giderdiklerini anlatan 6’ncı sınıf öğrencisi Ömür Adıyaman da öğretmenlerini çok özlediklerini söyledi. Adıyaman, “Onları bugün canlı gördük çok mutluyuz. Şu an dedelerimiz ve ninelerimizin yardımıyla sınıfta temizlik yapılıyor. Bakanımız da bizim okulu paylaştığı için çok mutluyuz. Bakanımızı köyümüze davet ediyoruz. dedi. 5’inci sınıf öğrencisi Nuda Adıyman da “Bakanımızın paylaştığı video da bende vardım kendimi televizyonda gördüm. Bakanımız bizim okulu paylaştığı için çok mutluyuz. Okulumuzda açacağı için çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.

FOTOĞRAFLI