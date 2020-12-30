Hakkari’de öğrencilere 5 bin tablet bilgisayar dağıtıldı

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nca, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı bulunan öğrenciler için tedarik edilen 5 bin 30 adet tablet bilgisayar ve internet paketi Hakkari’de öğrencilere dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın katkısıyla, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesiyle yürütülen çalışma kapsamında kente gönderilen tablet bilgisayarların dağıtımı Cumhuriyet Lisesi’nde yapıldı. Tablet dağıtım törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Ahmet Kavrukçu, İl Milli Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğrenci ve velileri katıldı.

Sınıflarda bulunan öğrenci ve velileri ile bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, daha sonra tabletleri kendi elleriyle dağıttı. Burada Konuşan Vali Akbıyık, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığımızın rehberliğinde Hakkari’de uzaktan internet yoluyla eğitimin kaliteli ve başarılı olması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bugünde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen tabletlerin bir kısmının dağıtım töreninde bulunuyoruz. İlimize 5 bin 30 adet tablet ayrıldı. Tabi bunun yanında hayırseverlerimiz ve kurumlarımız tarafından da tablet desteği sağlanmaktadır. Buradan tüm hayırseverlere, TOBB’a ve tablet desteğinde bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler tablet dağıtımının ardından bir süre öğretmenlerle sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.

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