Hakkari’de mart karı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’de, martın ilk haftasında kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte kent merkezi, beyaza bürünürken, güzel görüntüler ortaya çıktı.

Hakkari’de, 4 günlük güneşli havanın ardından bugün öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Mart ayının ilk haftasında yağan kar ile kent merkezi beyaza büründü. Bazı sürücüler, park halindeki araçlarının üzerlerindeki karları temizlemeye çalıştı. Lapa lapa yağan kar altında yürüyüş yapan Şevket Aksu, hazırlıksız yakaladıklarını belirterek, “Mart ayı kazma küreği yaktıran bir ay. Kar yağışına şaşırdık” dedi.

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