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Hakkari’de keşfettikleri mağarayı 2 yıl sonra yeniden gezdiler

HAKKARİ’de bir grup dağcı ve doğasever, Sümbül Dağı’nda 2 yıl önce keşfettikleri mağarayı tekrar gezdi. Doğaseverler, sarkıt, dikit ve sütunları ile hayran kaldıklarını belirttikleri mağarada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hakkari’de bir grup dağcı, 2 sene önce yaptıkları faaliyetler sırasında Sümbül Dağı’ndaki mağarayı keşfetti. Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) Kurucu üyesi ve Dağcılık Federasyonu Hakkari Temsilcisi Naci Ertunç, bu kez 7 dağcı ve doğaseverle birlikte koronavirüs tedbirlerine uyarak, bölgeye kış ayında doğa yürüyüşü düzenledi. Dağcı ve doğaseverler, 2 yıl önce gezdikleri, sarkıt, dikit ve sütunları ile hayran kaldıkları mağaraya iple inip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 3 bin 650 rakımlı Sümbül Dağı’nın yamacında bulunan, 2 galeriden oluşan mağara, görüntüsüyle de ilgi çekiyor.

CİSAD Kurucu üyesi ve Dağcılık Federasyonu Hakkari Temsilcisi Naci Ertunç, “2 yıl önce Sümbül Dağı’nın yamacında bir mağara tespit ettik. Derneğimize üye 7 dağcı ve doğasever, tespit edilen mağaraya iple girdik. Sütun, sarkıt ve dikitlerin çok yoğun olduğu mağara adeta doğaseverleri büyülüyor. Sümbül Dağı’nın zor etabını kullanan doğaseverler mağarayı gezdi. Bu ve buna benzer mağaralar bölge turizmine kazandırılmalı” dedi.

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Etiketler: HakkariMağara
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