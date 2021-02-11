Hakkari’de keşfettikleri mağarayı 2 yıl sonra yeniden gezdiler

Hakkari’de bir grup dağcı, 2 sene önce yaptıkları faaliyetler sırasında Sümbül Dağı’ndaki mağarayı keşfetti. Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) Kurucu üyesi ve Dağcılık Federasyonu Hakkari Temsilcisi Naci Ertunç, bu kez 7 dağcı ve doğaseverle birlikte koronavirüs tedbirlerine uyarak, bölgeye kış ayında doğa yürüyüşü düzenledi. Dağcı ve doğaseverler, 2 yıl önce gezdikleri, sarkıt, dikit ve sütunları ile hayran kaldıkları mağaraya iple inip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 3 bin 650 rakımlı Sümbül Dağı’nın yamacında bulunan, 2 galeriden oluşan mağara, görüntüsüyle de ilgi çekiyor.
CİSAD Kurucu üyesi ve Dağcılık Federasyonu Hakkari Temsilcisi Naci Ertunç, “2 yıl önce Sümbül Dağı’nın yamacında bir mağara tespit ettik. Derneğimize üye 7 dağcı ve doğasever, tespit edilen mağaraya iple girdik. Sütun, sarkıt ve dikitlerin çok yoğun olduğu mağara adeta doğaseverleri büyülüyor. Sümbül Dağı’nın zor etabını kullanan doğaseverler mağarayı gezdi. Bu ve buna benzer mağaralar bölge turizmine kazandırılmalı” dedi.
Turgay İPEK/KARS, (DHA)- KARS'taki 'Kış-2021 Tatbikatı'nda görev alan, Türk ve Azerbaycan ordusunun keskin nişancıları ile komandolar,…
Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un İskilip ilçesinde Ramazan aylarının vazgeçilmezi olan, odun ateşinde 8 saatte…
Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)- AĞRI'da, Yazıcı Baraj Gölü suları altında kalan Başçavuş Köyü Camisi'nin minaresi, ilginç görüntü…
İsmail AKKAYA- Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Karapınar ilçesinde, yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen…
İZMİR'de yıllarca ticaretle uğraştıktan sonra eski eşyalara olan merakı nedeniyle memleketi Elazığ'a dönen Mehmet İspir…
YALOVA’da Altınova ilçesinde, denizin yaklaşık 3 metre derinliğinde yer alan yapıya dair Kültür ve Turizm…