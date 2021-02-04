Hakkari’de kayak merkezine hafta içi yoğun ilgi

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ Merga Bütan Kayak Merkezi, yeni pisti, dörtlü telesiyeji ve etrafındaki yüksek rakımlı dağlarla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Hafta sonlarında kapalı olan kayak merkezine vatandaşlar hafta içi büyük ilgi gösteriyor.

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Hakkari’de her yıl çok sayıda kayak severi ağırlayan, kar kalitesi ve karın yerde kalma süresinin en uzun olduğu 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, kayak severleri ağırlıyor. Valilik, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle yapılan Merga Bütan Kayak Merkezi, yeni yapılan pist, dörtlü telesiyej sistemi ve etrafındaki yüksek rakımlı dağlarla geçen yıl 50 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak kentin kış turizminin gelişmesine katkı sağladı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri altında kayak tutkunlarına hafta içi ev sahipliği yapan Merga Bütan Kayak Merkezi’ne gelen vatandaşlar kayak merkezinin hafta sonlarında da açık olmasını istedi.

Kayak yapmak için merkeze gelen Yusuf Rızgar Elmas, çevre illerden de bölgeye yoğun ilginin olduğunu söyledi. Elmas, “Van başta olmak üzere diğer illerde yaşayan vatandaşların ilgisi büyük. Kayak merkezimiz tam kapasite çalışıyor. Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte burası cazibe merkezi haline gelir ve Hakkari’de kış turizmi gelişir. Hafta sonları kısıtlamalar olduğu için bizler yoğun olarak hafta içi geliyoruz ve burada yoğunluk oluyor. Diğer illerden bütün kayak severleri buraya davet ediyoruz” diye konuştu.

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