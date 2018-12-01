Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1’inci Ligi’nde mücadele eden Hakkarigücü, 3 Gürcistan ve 1 Kazakistan uyruklu oyuncuyu transfer etti.

Gürcü Tamari, Kristina ile Teona ve Kazak Khojasheval, oynadıkları oyunla kısa sürede Hakkarili taraftarların sevgisini kazandı. Antrenör Cemile Timur, ligde iddialı olduklarını, kendi gruplarında ilk sıradaki takımla aralarında sadece 2 puan olduğunu söyledi.

Geçmişte terör olaylarıyla anılan Hakkari’de, 2008 yılında kurulan Hakkarigücü kadın futbol takımı, peş peşe elde edilen başarıların ardından TFF 2’nci Ligi’nde mücadele etmeye başladı. Hakkarigücü, play-off müsabakalarında gösterilen başarı sonrası bu yıl da TFF Kadınlar 1’inci Ligi’ne yükseldi. Kadın futbolcular, başarılarına başarı katıp, oynadıkları futbol ile kısa sürede adlarından söz ettirerek, Hakkari’nin gurur kaynağı oldu. Gürcistan ve Kazakistan uyruklu oyuncuların da transfer edilmesiyle güç kazanan takım, ligde oynadığı futbol ile göz dolduruyor.