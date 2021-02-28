Hakkari’de ağır yaralanan çocuk Kara Kuvvetleri helikopteri ile hastaneye kaldırıldı

ANKARA, (DHA)- HAKKARİ’de trafik kazasında araç çarpması sonucu ağır yaralanan bir çocuk, Kara Kuvvetleri’ne ait helikopterle hastaneye sevk edildi.

Şemdilli’de trafik kazasında aracın çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Yeşilova Tabur Merkezine getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaralı çocuğun hastaneye sevkine dair görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. MSB’den yapılan paylaşımda “Hakkari/Şemdinli’de araç çarpması sonucu ağır yaralanan bir çocuk, ailesi tarafından Yeşilova Tabur Merkezimize getirildi. İlk müdahalesi yapılan çocuğumuz, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle Hakkâri Devlet Hastanesine sevk edildi. Çocuğumuza acil şifalar diliyoruz” notu yer aldı.

FOTOĞRAFLI