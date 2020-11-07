Hakkari Kayak Merkezi’ne mevsimin ilk karı düştü

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’de etkili olan yağmur yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Kentteki Merga Bütan Kayak Merkezi’ne de mevsimin ilk karı düştü.

Hakkari’ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi’ne yılın ilk karı yağdı. Kar yağışı, kayak severleri heyecanlandırdı.

Kayak merkezinde yaptığı snowboard gösterileri ile tanınan sporcu Emin Noyan, “Sezonu ilk açıp ve son kapatan Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi’mize yılın ilk karı yağmış bulunmakta. Biz kayak severler olarak sezonun bir an önce açılmasını istiyoruz. Kayak merkezimizde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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