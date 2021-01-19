Hakkari- Çukurca yolundaki çığ tünelleri hayat kurtarıyor

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ- Çukurca yolunun 3 noktasına 8 yıl önce yapılan çığ tünelleri, sürücülerin ve yolcuların hayatını kurtarıyor. Sümbül Dağı’ndan karayolunun 7’nci kilometresindeki Depin mevkiine dün düşen ve bir vatandaşın saniye saniye görüntülediği çığ, eski yolu kapatırken, yanındaki tünel yoluna ise zarar vermedi ve ulaşımı aksatmadı.

​Hakkari’de kış mevsiminde Sümbül Dağı’ndan düşen çığlar nedeniyle yıllar önce günlerce kapalı kalan Hakkari-Çukurca yoluna, 2013 yılında çığ tünelleri yapıldı. Tüneller ile yolun kapanmasının önüne geçildi. Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren karla karışık yağmur, Sümbül Dağı’nın zirvesinden çığ düşmesine yol açtı. Çığ düştüğü sırada bölgede olan bir vatanday o anı cep telefon kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Çığ düştüğü sırada bir minibüsün de Çukurca yönüne gittiği görüntülende yer aldı.

ÇIĞ TÜNELİ FACİAYI ÖNLEDİ

Karayolları 11’inci Van Bölge Müdürlüğü’nce Hakkari- Çukurca yolunun 3 noktasına 8 yıl önce yaptırılan 408 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki çığ tünelleri olası faciayı da önledi. Çığ tünelleri sayesinde sürücüler ve yolcular araçlarla çığ altında kalmaktan kurtuldu.

Karayolunda yapılan çığ tünellerinin hayat kurtardığını belirten Salih Kaplan, dün meydana gelen çığ da yolcu minibüsünün son anda kurtulduğunu ifade etti.

HAKKARİ’DE 294 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan Hakkari’de kar yağışı da etkili oldu. Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı kentte, il merkezine bağlı; 25 köy 56 mezra, Yüksekova ilçesinde bağlı 56 köy 78 mezra

Şemdinli’de ise 14 köy 65 mezra olmak üzere toplam 294 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için yoğun bir mücadele yürütürken, belediye ekipleri de yolların kapanmaması için kar temizleme çalışması yaptı.

FOTOĞRAFLI