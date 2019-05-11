Hakimlerin büyük yanlışları

Yüksek Seçim Kurulu’nun deneyimli hakimlerinin İstanbul’da seçim tekrarı kararı vererek büyük bir yanlışa imza attıklarını söyleyenler var.

Ben o karar doğru mu değil mi bilemem, zaman gösterecektir.

Benim bildiğim, tarihte bir çok hakimin yanlış kararlar verdiğidir.

İşte birkaç örnek:

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Çetin Altan bir yazısında bahsetmişti.

Kastamonu’da kurulan İstiklal Mahkemesi’nde Abdülkadir Kemali Bey’in başkan olduğu günlerde 13 at hırsızı Çingene ile 13 asker kaçağı yakalanmıştı.



Ama bir yanlışlık olmuş, asker kaçakları ile at hırsızları karıştırılmış, aslında birkaç ay hapis cezasıyla kurtulabilecek olan at hırsızları idam edilmişti.



Bir süre sonra yanlışlık anlaşılmış, asker kaçakları da idam sehpasına götürülmüştü.

Çetin Altan, Abdülkadir Kemali Bey’e, nasıl olup da asker kaçaklarının yerine at hırsızlarının idam edildiğini sormuştu.

Aldığı yanıt şöyleydi:

“Öyle karışık günlerdi ki böyle şeyler olabiliyordu.”

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27 Mayıs 1960’daki askeri darbesinin ardından iktidardan düşürülen Demokrat Partilileri yargılamak üzere Yassıada’da Yüksek Adalet Divanı adında özel bir mahkeme kurulmuştu.

Mahkeme üyeleri darbeyi yapan subaylar tarafından belirlenmiş bir başkan ve 8 üyeden oluşuyordu.

Mahkeme başkanlığını Salim Başol, başsavcılığını Ömer Altay Egesel yapıyordu.

592 kişinin yargılandığı dava sonunda Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edildiler, diğer sanıklar da çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Darbeyi yapanların atadığı mahkemenin verdiği söz konusu kararlar bugün bile büyük tepki çekiyor, üç devlet adamının haksız yere idam edildiği belirtiliyor.

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12 Mart 1971 askeri muhtırasının ardından Ankara 1 Numaralı Askeri Mahkemesi’nde yargılanan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idama mahkum edildiler. Kararın infazı 6 Mayıs 1972’de yapıldı. Bu mahkemenin kararı da yıllardır tartışılıyor. 3 genç sadece bir banka soygununa ve 4 Amerikalının kaçırılması olayına karışmışlardı. Kimseyi öldürmemiş ve yaralamamışlardı. İşledikleri suçun cezası bağımsız bir mahkemede yargılansalar en fazla 10 yıl olacak, 5 yıl hapis yatıp özgürlüklerine kavuşacaklardı.

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Sadece bizde değil yurt dışında da çok tartışılan mahkeme kararları var.

Yüzbaşı Alfred Dreyfus, Fransız ordusunun askeri sırlarını Almanya’ya verdiği iddiasıyla 1894’te yargılanmış ve suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmişti.

Yıllarca hapis yatan Dreyfus daha sonra yapılan itirazlarla yeniden yargılanmış ve sonuçta beraat etmişti.

Aradan yaklaşık 100 yıl geçtikten sonra ilginç bir gelişme oldu.1998’de Fransa Cumhurbaşkanı Chirac, Dreyfus’un hayatta olan yakınlarından Fransız ulusu adına özür diledi, “Dreyfus olayı Fransa için bir kara lekedir” dedi.