Hakan Taşıyan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama 

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL,(DHA)-KARACİĞER nakli olması gereken arabesk müziğin efsane ismi Hakan Taşıyan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. 48 yaşındaki sanatçı Hakan Taşıyan için daha önce acil karaciğer nakli yapılması gerektiği bilgisi paylaşılmıştı. Taşıyan’ın sosyal medya hesabından yapılan son açıklamada, “Karaciğer donörü ile ilgili gelişmeler mevcuttur. Fakat nihai karar doktorlarımızın tetkikleri sonucu netleşecektir. Allah’ın izni ve sizlerin dualarıyla güzel gelişmeler olacaktır, inşallah. Gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyiniz” denildi.

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