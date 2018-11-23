Geçenlerde yazmıştım.Sırt ve bel ağrıları ile uyku düzeninin bozuk olmasından şikayet eden Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine İŞBİR marka yatak alıp onun üzerinde yatmaya başlamıştı.

Ve bu yatağı köşesinde adeta bir reklam filminde duyacağımız şekilde şöyle övmüştü:

“Yıllardır süren sırt ağrılarım birden kesilmesin mi?

Uyku sorunlarımın yüzde 50’si geride kalmasın mı?

Öyle memnun oldum ki…

Olay, bu yatakların Türkiye’de üretilmesini sağlayan İŞBİR’in CEO’su Metin Gültepe’yle tanışmamıza kadar vardı…”

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İşte bu yazı üzerine Sabah yazarı Hıncal Uluç, Hakan’ı, Hürriyet gazetesi yöneticisi Mehmet Soysal’a şikayet etti:

“Ben 70 yıldır, çocukluğumdan beri Hürriyet’i hep keyifle okudum. Öyle okumaya devam etmek istiyorum.

Ahmet Hakan başta tüm Hürriyet yazarlarına eskisi gibi zevk alarak devam etmem ya da artık her satırlarına ‘Kaça yazmış acaba’ korkunç şüphesi içinde bakmam sizin elinizde. Duruma acil el koyun.”

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Hakan, bu yazıya kayıtsız kalmadı, sert bir yanıt verdi, Uluç’un geçmişte Tempur marka yataklar için, “Ben bu yatağı keşfedince derin uykuyu yakaladım. NASA’nın astronotları için ısmarladığı Tempur yatakları 35 yıldır bel fıtıklı Hancal’ı kurtardı” dediğini belirterek şu ağır ifadeleri kullandı:

“Yahu Hıncal Uluç! Sen utanıp sıkılmayı ne zaman öğreneceksin?”

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Gelelim, bu kavgada kimin haklı kimin haksız olduğuna:

Gazeteciliğin etik kuralları çerçevesinde değerlendirildiğinde iki yazarın yatak methiyelerini de kabul etmek mümkün değil.

Yanlış yaptılar.

Okurlarından özür dilemeleri gerekir.

Yazarların köşeleri bazı firmaların reklam arenaları olamaz.