“15 kişilik bir transfer çalışması olacak”

“Giresunlu bir kaptan bulacağım”

“Giresunspor’da tüzük değişikliği yapıyoruz ve temliği kaldırıyoruz”

İSTANBUL, (DHA) – GZT Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, “Samsunspor kadrosu bende olsaydı 7-8 puan farkla şampiyon olurdum” dedi.

44 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig’e yükselen GZT Giresunspor’da başkan Hakan Karaahmet, D-Smart’ta yayınlanan “Bol’ca” futbol programında Seçil Menteş ve Emre Bol’un sorularını yanıtladı. Süper Lig’e yükselme süreciyle ilgili konuşan başkan Karaahmet, “Samsunspor’u yenmesek de başka bir takımı yensek ve 3 puan yazsalar çıkamıyorduk. Kritik bir sene oldu. Aslında çok örneği olmayan bir şey oldu. 3 takım 70 puan. Bize kısmet oldu. Zor bir süreçti. Rakiplerinizin bütçe ve kadro durumlarına baktığınızda hesaplarımızı hiç aşmadan yolumuza devam ettik. Bunu hiç bozmadık. İyi de yaptık. Böyle yapınca bunun da tadı daha güzel oluyor” diye konuştu.

“SAMSUNSPOR KADROSU BENDE OLSAYDI 7-8 PUAN FARKLA ŞAMPİYON OLURDUM”

“Samsunspor kadrosu bende olsaydı 7-8 puan farkla şampiyon olurdum” diyen Karaahmet, “Çünkü bende 18 kişi vardı. Diğer 4 kişi gençti. Yedek bulmakta zorlandığımız zamanlar oldu” açıklamasında bulundu.

Yabancı oyuncular hakkında da açıklamalarda bulunan başkan Hakan Karaahmet, “Dünyanın bir ucundan kalkmış gelmiş futbolcular. Bu oyuncular alışmaya çalışırken eşleri yalnız. Benim eşim de sağ olsun. Kendisi üniversitede iletişimci. O da onlarla inanılmaz bir iletişim kurdu. Bu da zordur. Bana eşleri bu duruma karıştırmakla ilgili uyarıları olanlar oldu. Ama çok iyi bir iletişim kurdu” şeklinde konuştu.

“15 KİŞİLİK BİR TRANSFER ÇALIŞMASI OLACAK”

Yeni sezon transfer planlaması hakkında da bilgiler veren Karaahmet, “Giresunspor’un aşağı yukarı 8 futbolcusu içeride kalacak. Giresunspor’un yeni bir kadrosu olacak. 15 kişilik bir transfer çalışması olacak” dedi.

Basına yansıyan Harun Tekin ve Cisse haberleri için de konuşan Hakan Karaahmet, “Transfer bittiği gün bitiyor. Bitene kadar çok çile çekersiniz. 3 büyüklerle aramız çok iyi. Onların futbol havuzlarında fazla oyuncular var. Bir de gelecekler var. Biraz daha onlardan çıkacak oyuncuları görmek istiyoruz. Çıkacak bazı futbolcuları kadromuza katabiliriz” ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük değişimleri hakkında da konuşan Hakan Karaahmet, “Aynı hocayla ligi bitiren çok var mı ? Bilmiyorum. Diğer başkanlar bana 2 ya da 3 hocaya hazır ol demişlerdi. Tek hocayla olmaz diyenler de oldu ama sonuçta oldu. Hakan Keleş ile yola devam edeceğiz. Bekleyip göreceğiz” diye konuştu.

“GİRESUNLU BİR KAPTAN BULACAĞIM”

“Altyapı sadece bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Türkiye politikası olarak altyapı politikasının gelişmesi gerekiyor” diyen Hakan Karaahmet, “Giresunspor’a başkan olduğum zaman ilk açıklamalarım şuydu: 1: Giresunlu bir kaptan bulacağım. 2: En az 2-3 Giresunlu çocuk oynayacak 10 sene önce çıkan Eren Tozlu’yu gittim Malatya’dan aldım ve takıma kaptan yaptım. 3’üncü Lig’de oynayan Erol Can’ı aldım ve hocamız da çok beğendi. Onur Can’ı aldık oynattık ve bunları yaparak da altyapıya çok önemli bir mesaj verdik” dedi.

“GİRESUNSPOR’DA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPIYORUZ VE TEMLİĞİ KALDIRIYORUZ”

Tüzük değişikliği yapacaklarını ifade eden Hakan Karaahmet, sözlerini şöyle noktaladı:

“Hiç kimse parası olan bir kulübü almamıştır. Profesyonellik açısından tabii ki şirket gibi yönetilmeli. Kulüplerdeki borçlara baktığımız zaman, başkanlar bir rakam veriyor. Bununla ilgili bir temlik koyuyor. Bu sefer bu başkan bu kulübün parasını mı harcamış oluyor? Yani kulübün parasını harcadıysan har vurup harman savurduğunun hesabını kim verecek? Giresunspor’da tüzük değişikliği yapıyoruz ve temliği kaldırıyoruz.”

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