Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz: ASGARİ ÜCRET 10 BİN TL OLMALI

- Reklam -

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz,” Türkiye İstatistik Enstitüsü Kurumu’nun verilerine göre: ülkemizde hayat seviyesi en düşük, gelirden en az payı alan yüzde yirmilik bir grubun milli gelirin sadece 6.1’ine ulaştığını ifade etmek isterim. Bu durum bize şunu söylüyor: ülkemizde gelir adaletsizliği olduğunu, gelir dağılımında sorunlar olduğunu dolayısıyla sosyal sorunların tamamının bu gelir dağılımı ile bağlantılı olarak ortaya çıktığını diyebiliriz” dedi.

ALİ BARAN FAYIK/ANKARA

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Aralık ayı içerisinde belirlenecek olan yeni asgari ücret ile sözleşmeli personellerin taleplerini iletmek ve çalışma hayatında yaşanan gelişmeleri anlatmak için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Öz, yeni asgari ücretin 10 bin TL olması gerektiğini söyledi.

- Reklam -

‘ÇOK HAREKETLİ BİR DÖNEM YAŞANIYOR’

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin ÖZ,” Bugün asgari ücret, emeklilikte yaşa takılanlar, belediye çalışanları, belediye şirket çalışanları başta olmak üzere yerel yönetimlerde ve kamuda kadro talebi ile hükümetimize talepte bulunan çalışanlarımızı konuşmak için bir araya geldik. Çalışma hayatı son dönemde çok hareketli bir dönemden geçiyor. Özellikle çalışma hayatı içerisinde bulunan farklı kesimler, işçilerimiz, memurlarımız, sözleşmelilerimiz, emeklilerimizin çok önemli sorunları var. Sözleşmeli memurlar ile ilgili Cumhurbaşkanı hükümet toplantısından sonra önemli bir açıklama yaptılar. Sözleşmeli memurlar ile ilgili süreci şekillendirmiş oldular. Bundan sonraki süreç yasal düzenlemelerle ilgili bir süreçtir. Atılan adımların çalışanlar adına, sözleşmeli memurlar adına bundan sonra sözleşmeli memur statüsünde çalışacak olan arkadaşlar adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

‘EMEKÇİLERİN HAYAT STANDARDI DÜŞTÜ’

Öz,” Önümüzde çok önemli bir süreç var. Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 yılı bütçesi TBMM’de görüşülmeye devam ediyor. Özellikle pandemi süreci başlangıç olmak üzere hemen pandemi sürecinin arkasından Ukrayna-Rusya Savaşı ile beraber yaşanan ekonomik kriz nedeniyle çalışanlarımızın, işçilerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın, kamunun ve özel sektörün içerisinde çalışan bütün işçilerimizin ve asgari ücretlilerin hayat standartlarında geriye doğru bir gidiş meydana geldi. Dolayısıyla özellikle gündemimizde olan asgari ücret konusuyla bağlantılı olarak ifade etmek gerekir ki asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon işçi arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın hayat standartları geriye doğru gitti ve yüksek enflasyon dünyada, ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle satın alma güçlerini önemli oranda kaybettiler. 2021-2022 yılı içerisinde asgari ücretin belirlenmesi süreçlerinde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanların satın alma güçlerinde hayat standartlarında meydana gelen kayıpları telafi etmek üzere enflasyonun üzerinde bir asgari ücret tespitini özellikle yöntem olarak benimsediler. Ancak yüksek enflasyon sebebiyle çalışanlar satın alma güçlerindeki kayıpları süreç içerisinde tekrar yaşamak durumunda kaldılar. Dolayısıyla yeni dönemde 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek olan asgari ücretin tespiti ile ilgili çalışmalar hız kazanacak. Bu çalışmaların bir ay içerisinde yapılmasını ve tamamlanmasını bekliyoruz. Her şeyden önce şunu ifade etmek isterim; Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. İşçi tarafını temsil eden temsilcilerin oluşumunda bir sorun var. Bu sorunun hükümetimiz tarafından, Cumhurbaşkanı tarafından giderilmesini bekliyoruz. Ne söylemek istiyorum? Asgari ücret tespit Komisyonu’nun içerisinde görev yapan özellikle işçi kesimi adına görev yapan arkadaşlarımızın arasında en azından ekonomik ve Sosyal konsey üyesi konfederasyonların temsilcileri olması gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyon’un daha demokratik, şeffaf bir şekilde karar alabilmesi için örgütlü kesimi temsil eden yüzde 15’in dışında örgütsüz kesim olan yüzde 85’lik grubunda temsilcilerinin mutlaka olması gerekiyor. Buna ihtiyaç var. Bu olduğu takdirde Asgari Ücret Tespit Komisyonu, daha sağlıklı daha şeffaf daha demokratik bir şekilde karar alabilir. Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önünde ne var diye baktığımız zaman: evet, asgari ücret tespit Komisyonu önemli bir görev yapacak. 7 milyon asgari ücretli çalışan, asgari ücretin yeniden belirlenmesi ile beraber asgari ücret yeniden şekillenmiş olacak ancak asgari ücretle bağlantılı olarak çalışan kesimin tamamını ilgilendiren yeni bir ücret ve sosyal ücret politikası ortaya çıkacak. Dolayısıyla asgari ücretle çalışan ilgili yapılacak çalışmalar sonunda bütün çalışanları yakinen ilgilendiriyor. Kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın bunu söyleyebiliriz. Çünkü özellikle asgari ücrette meydana gelen enflasyonla bağlı olarak artışlar nedeniyle yüksek ücret grupları ile alt ücret grupları arasındaki fark büyük oranda kapandı” diye konuştu.

‘YENİ ASGARİ ÜCRET BELİRLEYİCİ OLACAK’

Öz,” Yeni asgari ücret ile beraber, bu boyutu ile toplu sözleşmeli işyerleri de yeni asgari ücretten önemli oranda etkilenecek. Özellikle pandemi süreci, bütün dünyada tedarik zincirinde yaşanan aksamalar, enerji fiyatlarının çok olağan dışı bir şekilde yükselmesi, temel tüketim maddelerine erişimin zorlaşması ve temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yükselmesi dolayısıyla ülkemizde de benzeri bir sürecin yaşanması nedeniyle asgari ücretin tespiti çok önem arz ediyor. Asgari ücretin tespitinde bütün bu süreçlerin değerlendirilmesi ve dikkate alınması gerektiğini ifade etmekte yarar var. Ancak bununla ilgili bazı şeyleri söylemeden önce özellikle ülkemizdeki gelir dağılımı ile ilgili birkaç noktaya temas etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti’nin Türkiye İstatistik Enstitüsü Kurumu’nun verilerine göre: ülkemizde hayat seviyesi en düşük, gelirden en az payı alan yüzde yirmilik bir grubun milli gelirin sadece 6.1’ine ulaştığını ifade etmek isterim. Yine milli gelirden en yüksek payı yüzde yirmilik grubunda milli gelirin yüzde 46.7sini aldığını ifade etmek isterim. Bu durum bize şunu söylüyor: ülkemizde gelir adaletsizliği olduğunu, gelir dağılımında sorunlar olduğunu dolayısıyla sosyal sorunların tamamının bu gelir dağılımı ile bağlantılı olarak ortaya çıktığını diyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 yılı bütçesinin hazırlanmasında dikkat çekmek istediğim kısım hükumetimizin, Cumhurbaşkanı’nın en alt gelir gruplarında yer alan vatandaşlarımızın lehine, onların hayat standartlarında meydana gelen kayıpları telafi edecek şekilde onların yaşamına kolaylaştıracak tedbir almasına ihtiyaç var. Bir anlamda sosyal restorasyona ihtiyaç var. 2023 yılı bütçesi için en alt gelir gruplarında yer alan vatandaşlarımızın ve asgari ücretlilerimizin hayat standartlarında meydana gelen kayıpları telafi edecek bir bütçe oluşturulsun. Ve bunların hayatlarında meydana gelen ekonomik kayıpları telafi edecek bir sosyal restorasyon projesi olarak; bu bütçe ortaya koyulmuş olsun. Bu bakış açısıyla yürümüş olduğumuz zaman asgari ücretin tespitinde de bütün bunların dikkate alınmasını da ihtiyaç var” dedi.

‘ASGARİ ÜCRET 10 BİN TL OLMALI’

Son dönemde yapılan araştırmalarda açlık sınırı 7 bin TL ve üzerinde olduğunu söyleyen Öz,” Yoksulluk sınırı da 18 bin TL ve üzerinde çıkan rakamlar veriyor. Asgari ücret tespit edilirken bu rakamların mutlaka dikkate alınması gerekir. Buna ilaveten asgari ücretin tespiti sırasında özellikle asgari ücretlinin kendisinden ziyade asgari ücretliyi, anne, baba ve en az iki çocuk olarak dört kişilik bir aile kabul ettiğimiz zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer alan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerimizin asgari ücretlinin eşinin ve çocuklarının en az asgari ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ücreti tespit etmeleri gerekir. Aksi taktirde asgari ücret reel olarak çalışanların geçimini sağlamaktan çok uzak olacak. Bütün bu verileri bir arada değerlendirdiğimiz zaman, asgari ücret ne olmalı? Şahsi kanaatim şu ki: asgari ücret 10 bin TL civarı bir rakama isabet etmeli. Yoksulluk sınırının 7 bin TL olduğu bir yerde 7 binlerde bir rakamın asgari ücret olarak tespit edilmesi bu ekonomik gerçekliği görmezden geleceğimiz anlamına gelir. Dolayısıyla asgari ücretle çalışan 7 milyon ve üzerindeki vatandaşımızın en azından yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bugünün koşullarında kira, elektrik, gıda fiyatları, enerji fiyatları dikkate alınmak suretiyle en azından 10 bin TL civarında bir rakama isabet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu dikkate alarak asgari ücret tespit edildikten sonra ikinci bir adımın da hükümet tarafından atılmaya ihtiyaç var çünkü yüksek enflasyonist bir dönemde yaşıyoruz. Yüksek enflasyonun hüküm sürdüğü bu dönem devam ettiği takdirde bugün belirlediğimiz asgari ücret kısa bir süre sonra enflasyon karşısında anlamını yitirecek, satın alma gücünü kaybedecek. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde enflasyonun düşürülmesine, hayat pahalılığının durdurulmasına ihtiyaç var. Hükümetimiz hayat pahalılığına mutlaka ve mutlaka müdahale etmeli, yüksek enflasyonun düşmesi için en acil şekilde tedbirler bir an önce alınmalıdır. Aksi takdirde asgari ücreti artırdığınızda temel gıda maddeleri cevap olarak iki katına çıkabilir. Dolayısıyla asgari ücretle artırılmış ücrete rağmen ihtiyaçlarını karşılayamama durumunda kalıyor. Asgari ücret ile birlikte örgütlü ve toplu sözleşmeli işyerlerinde de önemli bir sorunla karşılaşıyoruz. Bugün işyerlerinde çalışanlarımız enflasyona endeksli veya yüzdelik dilimler halinde ücret zamlarını alıyor. Asgari ücret yeniden belirlendiğinde toplu sözleşme sisteminin uygulandığı yüzde 15’lik kesimin çalıştığı işyerlerinde de asgari ücret artışına bağlı olarak sözleşme ile işçilerin belirlenen ücret ve sosyal haklarından eş zamanlı olarak artışlar yapılmalı. Aksi taktirde asgari ücret artışı ile beraber toplu sözleşme sistemi girmiş oluyor. Dolayısıyla burada da yasal olarak tedbir almaya ihtiyacı var. Yasal olarak tedbir alınmadığı takdirde işletmelerde, işyerlerinde çalışan örgütlü kesimde bir anlamda asgari ücrete mahkûm edilmiş oluyor” şeklinde belirtti.

‘VERGİ YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ’

Öz,” Toplu sözleşme sistemi bakımından çalışanları temsil eden sendikalar ve konfederasyonlar tarafından kabul edilemez bir durum olarak karşımıza çıkıyor. TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı yüzde 85,51 olarak açıklanmış durumda. Ancak aynı TÜİK’in verilerine göre vergi ve cezalar da meydana gelecek artışlara esas yeniden değerleme oranı yüzde 123 oranında açıklanmış durumda. Dolayısıyla TÜİK’in her iki verisi bağımsız kuruluşların verileri, enflasyonda meydana gelen değişimlere ilişkin verileri birlikte değerlendirilmek suretiyle mutlaka asgari ücretli çalışanlarımızın ücretlerinden meydana gelen, gelecek olan artışların onları da ikna edecek, işletmeleri ve iş yerlerini de rahatsız etmeyecek şekilde belirlenmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı 2021 yılı içerisinde 2022 yılına başlarken asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi ile ilgili özellikle işçi ve işveren kesimlerinin taleplerini dikkate almıştı. Asgari ücretin üzerindeki vergi yükü kaldırılmıştı. Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün özellikle kaldırılmış olması çok önemli bir gelişme. Özellikle psikolojik olarak 45 yıllık çalışanların talepleri ile ilgili önemli bir adamın atılmış olduğunu söyleyebiliriz. Bugün çalışanlar, çalışanların temsilcileri olarak, çalışanlarımız bu adımın devamının getirilmesini Cumhurbaşkanı’ndan bekliyorlar. Çalışanlarımız özellikle ücretli kesimin üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesini istiyorlar. Dünyada ve ülkemizde de yükselmiş bir enflasyon var ve inanıyoruz ki bu yüksek enflasyon en kısa süre içerisinde kontrol altına alınacak. Böyle bir kriz döneminin içerisinden geçerken çalışanların bu kriz dönemi içerisinde vergi yükünün hafifletilmesine ihtiyaç var. Belki bir ikinci adım olarak vergi yükü tamamen kaldırılmıyor olsa bile en azından oransal olarak vergi yükünün hafifletilmesi, vergi oranının aşağı çekilmesi bir ihtiyaçtır. Çalışanlarımızın tamamı bunu sendikalarımızdan ve konfederasyonlardan talep ediyor. Vergi oranı öneri olarak yüzde 10’lara çekilebilir. Bu oranın yüzde 10’lara çekilmiş olması sorunu tek başına çözebilecek bir adım değil. İkinci bir adımın daha atılması lazım. Özellikle çalışanların Ödemiş olduğu verginin hesaplanmasına esas matrahın yükseltilmesi lazım. Vergi matrahına esas kazancın yükseltilmesi lazım. Vergi matrahının yükselmesi ile birlikte vergi dilimlerinin belirlenmesine esas miktarlarında yükseltilmesi lazım. Bir çalışanımız 10 bin TL ücret alırken haziran ayına geldiğinde ücretinin yüzde 27’sini vergiyi ödemek durumunda kalıyor. Dolayısıyla yüzde 15 ile başlıyor, ilk altı ay içerisinde yüzde 27’ye kadar ulaşıyor. Dokuzuncu ayda ise yüzde 30’ları buluyor. Yılsonuna doğru yüzde 35’leri yakalıyor. Burada çalışanlarımızın vergi yükünü sabitlenmesi, vergi yükünün hafifletilmesi anlamında hem finansal olarak vergi miktarı düşürülmeli hem de matrah miktarı yükseltilmeli, vergi dilimleri de kendi içerisinde yükseltilerek ödenen verginin çalışanların ücretlerinden alınan verginin azaltılması gerekir ”dedi.