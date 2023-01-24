Haftalardır galibiyete hasret kalan Başkent ekibinden gol şov: 5-1 GENÇLER BOLU BEYİ’Nİ TESLİM ALDI

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YALÇIN ERCAN

Maç boyunca baskılı ve üstün bir futbol ortaya koyan kırmızı-siyahlılar rakibini bozguna uğrattı.

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği konuk ettiği Dyorex Boluspor’u, her hattıyla mükemmele yakın bir oyun çıkardığı karşılaşmada 5-1 mağlup ederek 17 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Ligdeki ilk galibiyetini de ikinci haftada Boluspor’u deplasmanda 2-1 yenerek elde eden Gençlerbirliği, bu sezondaki ikinci galibiyetini de aynı rakibi bu kez 5-1’lik açık farkla sürklase ederek aldı. Sezon başında aldığı transfer yasağı nedeniyle lige takviye yapamadan başlayan Başkent ekibi bu süre içerisinde başarısız sonuçlar alarak ligin dibine demir attı ve öylece sürdü. Ancak transfer tahtasının açılmasıyla birlikte 18 futbolcuyu kadrosuna katarak kötü gidişe son vermek isteyen Gençlerbirliği bunun meyvesini Boluspor karşısında aldı.

Boluspor karşısına tümüyle yenilenmiş kadrosuyla çıkan kırmızı-siyahlılar, çok iyi motive olmuş, oyuna hükmeden, hem göbekten hem kanatlardan rakibi zorlayan, sürekli pozisyon arayan organize bir futbol ortaya koydular. 17 hafta aradan sonra galip gelerek, gelecek haftalar adına umut verdiler. Üst sıralardan kopmama mücadelesi veren Boluspor ise bu sonuçla play-off hattında ağır bir darbe aldı.

Teknik direktör Mustafa Dalcı, bunun bir başlangıç olduğunu ve yeni transferlerle kurdukları takımla ligde kalacaklarına inandığını söyledi.

Dalcı maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, her maçı final mücadelesi gibi oynamaları gerektiğini oyuncularıyla paylaştığını belirterek, “Gerçekten işimiz çok zor, sıfırdan yeni bir takım yaptık, bu maçta 10-15 günde oluşturulan bir takım seyrettiniz. Ama oyuncularımızın tecrübesi, yetenekleri bir şeylere inanmış olmaları bugünkü skoru ortaya çıkardı.” dedi.

Boluspor’un iki yıldır ligde birbirini tanıyan oyuncularla mücadele ettiğini ve iyi bir takım olduğunu vurgulayan Dalcı, “Bu takımı bu şekilde yenebilmek gerçekten zor bir iş. Biz burada zor olan bir durumu pozitif bir duruma çevirmek adına sonsuz mücadele vereceğiz. Bu belki bir başlangıç, ama bu ligi iyi biliyoruz, bizim için seri gerekiyor, bundan sonra oynayacağımız 16 maçta en az iki üç defa seri yapmayı planlıyoruz. İnşallah ligin sonunda bu ligde kalmayı, hak edecek bir mücadeleyle beraber gerçekleştireceğiz. Burada herkesin pozitif düşünmesi gerekiyor. Bu iş tek başına hocayla, futbolcuyla ya da yönetimle olmuyor. Dolayısıyla bu işin içinde taraftar var, camia var, basın var herkesin pozitif düşünmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

Camiaya seslenen Dalcı, “Birlik zamanı, 100. yılında bu takımı kurtarmak adına gerçekten oyuncularımız çok cesur. Bu çocuklar inşallah ligin sonunda bu takımı hak ettiği yerde tutacak ve en kısa zamanda Gençlerbirliği bu sorunlardan uzaklaşacak ve güzel günler gelecek.” şeklinde konuştu.

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