Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kulağın kendi kendini temizleme özelliği olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çağrı Jorayev, “Oldukça hassas yapısıyla dikkatli bir temizlik ve hassasiyet gerektiren bu organımıza uçları pamuklu kulak temizleme çubuklarıyla kulağın derinliklerine sokularak temizlemeye çalışmak doğru değil. Kulak kirini temizlemek için kulağa sokulan pamuklu çubuk, vücuttan atılmak üzere olan salgıyı itip kulak zarını kapatarak, duyma bozuklularına neden olabilir” dedi.