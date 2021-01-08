Ertan KILIÇ-Buğra AKAY/İSTANBUL,(DHA)-KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama pazartesi sabah saat 05.00’da sona erecek.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saat sürecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. İstiklal Caddesi’nde zabıta ve polis ekiplerinin uyarılarının ardından cadde boşaldı. 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabah saat 05.00’da sona erecek.
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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Ertan KILIÇ-Buğra AKAY/İSTANBUL,(DHA)-KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama pazartesi sabah saat 05.00’da sona erecek.