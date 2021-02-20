Hafta sonu kısıtlamasında köylere çıkışların yasaklandığı Trabzon’da sıkı denetim

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 8-14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alan Trabzon’da, alınan yerel kısıtlama tedbirleri, uygulanmaya başladı. Hafta sonu kısıtlamalarında gidişlerin yasaklandığı köy ve mahallelere çıkışlara, oluşturulan polis kontrol noktalarında yapılan denetimlerle izin verilmiyor.

Sağlık Bakanlığı, ‘covid19.saglik.gov.tr’ adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5 sırada Karadeniz Bölgesi’nden Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun aldı. Karadeniz Bölgesi’nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Vaka sayılarının oransal olarak en yüksek olduğu illerde hafta sonu kısıtlamalarında ilçe geçişlerine, köy ve mahallelere çıkışlara yasak getirildi.

SIKI DENETİMLER BAŞLADI

Trabzon’da hafta sonu kısıtlamasında köy ve mahallelere çıkılmasını engellemek amacıyla kent merkezi ve ilçe giriş çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol noktaları oluşturuldu. Durdurulan araçlarda sürücülerin seyahat izin belgesi ve kısıtlamadan muaf olduklarını gösteren belgeler ile görev yerleri sorgulandı. Kent genelinde sürdürülen denetimlerde ekipler köy ve mahallelerde toplu halde bulunmaları önlemek için de takiplerini sürdürdü.

‘SUİSTİMAL EDİLİYOR”

Yörede birçok kişinin hafta sonları kısıtlamaları köy evlerinde giderek geçirdiğini anlatan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “İlçelerimizin girişlerinde ve belli noktalarda denetlemeler yapılacak. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı vatandaşlarımız olabiliyor. Bunların bu durumu suistimal ettiği duyumunu da aldık. Bu konuda da iş yeri güzergâhı dışında bulunan vatandaşlara da gerekli cezalarda uygulanacak. Artık bu konuda ne gerekiyorsa yapacağız. Denetimse denetim, ceza ise ceza, iş yeri kapatma ise kapatma. Ne gerekiyorsa yapılacak. Artık başka çaremiz kalmadı. Herkesin dikkatli olması gerekiyor” diye konuştu.

‘DENETİMLER CAYDIRICI BİR ÖZELLİK TAŞIYOR’

Trafik ekiplerinin çevirme noktasında denetime tabi tutulan Faik Karadeniz, “Denetimler yerinde yapılıyor. Bu denetimlerin sıklaştırılmış olması da caydırıcı bir özellik taşıyor. Vatandaşlarımızın artık kurallara uyması gerekiyor. Maske, temizlik ve mesafe kuralı bizler için. Bu kurallara uyulmazsa sonumuz hiç iyi gözükmüyor. Keyfi için dışarıya çıkanlar çok fazla var. Yasaklardan muaf olan insanların suistimallerine bizler de şahit olabiliyoruz” şeklinde konuştu.

‘BİR GEVŞEME VAR’

Dursun Ali Kalbim ise, “Bir gevşeklik görüyorum. Benim oğlum down sendromlu olduğu için onu dolaştırma iznim var. Bir kısım insan harfiyen uyuyor kurallara ama bir kısım insan ise kurallara uymayı bırak, virüsün gerçekten varlığına inanmıyor. Şimdi bir çuvala dolsun diye malzeme koyarsan ve bir tarafı delik olursa o çuvalı doldurmak mümkün olmaz. İşte çuval misali herkesin kurallara uyması gerekiyor ki normale dönebilelim” dedi.

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