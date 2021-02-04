Hafriyat kamyonuyla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Karla mücadele kapsamında Keçiören Belediyesi ekiplerinin 24 saat esasına göre teyakkuzda olduğunu belirten Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Karla mücadele için tüm ekip ve ekipmanlarımız hazır olarak bekliyor. Şehrimizdeki yaya ulaşımında ve araç trafiğinde herhangi bir sıkıntı yaşamamak için kar küreme ve tuzlama ekibimiz teyakkuz halindedir, vatandaşlarımız müsterih olsunlar.” dedi.