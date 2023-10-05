Kaza, saat 15.30 sıralarında, Seydişehir- Konya kara yolunu Çavuş Kavşağı'nda meydana geldi. Neslihan Suna Bezci yönetimindeki 42 ZY 106 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Erkan Kahraman'ın kullandığı 42 K 7155 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Neslihan Suna Bezci ve yanındaki Hatice Erdem Yıldız, Bayram Aktaş ile diğer sürücü Erkan Kahraman ve yanındaki Güleser Kahraman, Eda Kahraman yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.