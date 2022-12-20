Hafif ticari aracın çarptığı 2 arkadaştan Hivan, toprağa verildi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, kaldırımda yürürken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren iki arkadaştan Hivan Taşkıner (17), gözyaşları arasında toprağa verildi. Gözaltına alınan sürücü Nurullah Sıba (20) ise tutuklandı.

Kaza, gece saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Nurullah Sıba yönetimindeki 44 ABL 349 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kız yurdu önünde kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ (18) ve Hivan Taşkıner’e çarptı. Kazada, öğrenci yurdu binasının bahçe duvarının bir kısmı yıkılırken, Karadağ ve Taşkıner’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Sıba ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı,

Malatya Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından iki arkadaşın cenazesi Şehir Mezarlığı morguna getirildi. Gençlerden Hivan Taşkıner, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şemsettin Karadağ’ın cenazesinin ise yarın toprağa verileceği belirtildi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü Nurullah Sıbo ise emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ölen iki arkadaşın yürüyüş yapmak için dışarıya çıktıkları, evlerine dönerken de kazanın yaşandığı ifade edildi. (DHA)

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