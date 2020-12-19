Hafif ticari aracın çamurluğunda 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da polisin otoyolda yaptığı takibin ardından durdurup, narkotik köpek ‘Uzi’ ile arama yaptığı aracın çamurluğunda, 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü S.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen hafif ticari aracın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda seyir halinde olduğu belirlendi. Polis, şüpheli aracı takibe aldı. Emniyet şeridinde durdurulan araçta özel eğitimli narkotik dedektör köpek ‘Uzi’ ile arama yapıldı. Uzi’nin çamurluk kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, motor kaputunun içerisinde gizli bölme bulundu. Poşetle kapatılan bölmeyi inceleyen polis, çamurluğun içerisine zulalanmış 6 kilo 750 gram eroin ele geçirdi. Aracın sürücüsü S.A. (35) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI