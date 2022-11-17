Hafif ticari araç TIR’a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

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Yücel ARSLANTEKE/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Ünye ilçesinde kontrolden çıkarak park halindeki TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki sürücü Ersan Demirbaş (53) hayatını kaybetti, 1’i çocuk 3 kişi, yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Samsun istikametine seyir halinde olan Ersan Demirbaş yönetimindeki 22 LT 220 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje, ardından da park halindeki TIR’a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde sürücü Ersan Demirbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hurdaya dönen araçta yaralanan Ayşen Demirbaş (54), Sevgi Demirbaş (47) ve İrem Nur Gölge (12) de ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Ünye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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