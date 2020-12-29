Hafif ticari araç, taksiye çarptıktan sonra markete daldı; kaza anı kamerada/ Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Hafif ticari araç, taksiye çarptıktan sonra markete daldı; kaza anı kamerada/ Ek...
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Boğaz’a akın eden oltacılar, ne kısıtlama, ne sosyal mesafe dinlediler
Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da gece saatlerinde balık tutmak isteyen onlarca oltacı, hem sokağa çıkama kısıtlamasını ihlal etti hem de sosyal mesafe...
Noel Baba kostümüyle, maske ve dezenfektan dağıttı
İnan KALYONCU/TONYA, (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Tonya ilçesinde, Noel Baba kılığına giren Mustafa Baki, koronavirüs salgınıyla mücadeleye dikkat çekip, insanların sağlığı için en iyi hediyenin...
Ordu’da tarım aracı şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Mustafa KIRLAK/KUMRU (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Kumru ilçesinde şarampole devrilen, 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının sürücüsü Murat Yatı (65) hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde oturan...
Prof. Dr. Yılmaz: Biz koronayla savaşırken, vatan hainleri villalarda parti veriyor
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Murat Yılmaz, "Koronavirüsle mücadelede kurallara uymayan, vatan haini olarak adlandırdığım bir grup var. Biz cephede 24 saat savaşırken onlar villalarda parti veriyor. Siz istediğiniz kadar cephede savaşın, arkada vatan hainleri bu tutumlarına devam ederse bizim bu işin üstesinden gelmemiz çok zor" dedi.