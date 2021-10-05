Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı; 1 ölü, 2 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Süleyman Dağlı ve kızı Nilay Dağlı (22) yaralanırken, annesi Ayşe Dağlı (72) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 20.00’da Bursa-Ankara karayolu üzeri Babasultan mevkisinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan Süleyman Dağlı (45) yönetimindeki 16 JH 535 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarpan araç, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birilikte kızı Nilay Dağlı ve annesi Ayşe Dağlı araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayşe Dağlı, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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