Hafif ticari araç, otomobil ile motosiklete çarptı; 1 ölü, 4 yaralı

- Reklam -

İsa ÇİÇEK/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde hafif ticari aracın otomobil ile motosiklete çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-140 kara yolu Kuzuluk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; trafik ışıklarında bekleyen Mehmet Can Yüce idaresindeki 54 FM 281 plakalı otomobil ile Recep Kartal idaresindeki motosiklet, yeşil ışık yanınca kavşağa girdi. Bu sırada Adapazarı yönünden gelen Ömer Öztaş’ın kullandığı 54 H 0741 plakalı hafif ticari araç, otomobil ile motosiklete çarptı. Kazada motosiklet 30 metre sürüklenirken, sürücü Kartal yola savruldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kartal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için morga kaldırıldı. Yaralanan 4 kişi ise Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin souşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -