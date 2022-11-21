Hafif ticari araç kamyona çarptıktan sonra takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

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Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde önünde seyir halinde olan kamyona çarpan hafif ticari araç, takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Kutluhan Çakmakçı (43) hayatını kaybederken, babası Yaşar Çakmakcı ile Veysel Gün yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Melik Mahallesinde meydana geldi. Karaorman Mahallesinden Devecikonak Mahallesi istikametine seyir halinde olan Kutluhan Çakmakçı idaresindeki 16 AKB 352 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan Hüseyin Aydın (44) yönetimindeki 16 BNM 77 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak takla atan hafif ticari araç, yol kenarındaki çalılık alanda ters dönerek durdu. Sürücü Kutluhan Çakmakçı ile yanında bulunan babası Yaşar Çakmakçı ve Veysel Gün araçta sıkışırken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından takla atan araçtan çıkarılan Kutluhan Çakmakçı’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yaşar Çakmakçı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kamyon sürücüsü Hüseyin Aydın gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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