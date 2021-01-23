Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)- ADANA’nın İmamoğlu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adana-Aladağ Çevreyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda seyir halinde olan Hasan Uzunoğlu idaresindeki 01 DAS 52 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Burak Gürkan idaresindeki 01 BY 16 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari aracta bulunan Veli Gürkan ve Ahmet Gürkan ağır, sürücü Burak Gürkan ise hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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