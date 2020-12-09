Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/ TOKAT (DHA)- TOKAT’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında kent merkezinde Yeşilova Naci Özen Caddesi’nde meydana geldi. Uğurcan Kısa (39) yönetimindeki 05 BU 158 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sinan Sümenoğlu’nun (41) kullandığı 60 AAS 580 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada Uğurcan Kısa olay yerinde hayatını kaybederken, Sinan Sümenoğlu ise yaralandı. Sümenoğlu, ihbar üzerine gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Uğurcan Kısa’nın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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