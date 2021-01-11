Hafif ticari araç çay tarlasına yuvarlandı: 2 yaralı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük 3’üncü çiftliği olan TİGEM Tarım İşletmesi’nde, 'elit' olarak tabir edilen damızlık...