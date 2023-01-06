Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı

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Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak yoldan çıkan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

​Kaza saat 19.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu üzeri Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Sivas yönüne gelen Mehmet Karataş yönetimindeki 58 TN 811 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıktı. Bariyerlere çarpan araç yoldan çıktı. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü ile birlikte Ekrem Küpeli (21), Cemile Küpeli (45) ve Zeynep Karataş (55) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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