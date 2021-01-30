Ana Sayfa Güncel Haberler Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 3 ölü/ Ek Fotoğraf
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Konya’da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi (2)
ADLİYE BİNASININ ÇATISI UÇTU Konya'nın Yunak ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, adliye binasının çatısının bir bölümünü uçurdu. Çatının parçaları yola savrulduğu için cadde ulaşıma kapatıldı....
Erzincan’daki kombi borusu faciasının ardından uzmandan ‘menfez’ uyarısı
Şifanur TAVUS/ERZURUM, (DHA)- ERZİNCAN’da, polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk (41) ve öğretmen eşi Özlem Akgül Çabuk'un (43) evlerinde kombi borusunun çıkması sonucu karbonmonoksit zehirlenmesi...
Alevlerin arasında kalan hurdacıyı itfaiye kurtardı
Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA) İZMİR’in Konak ilçesinde üç katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında içeride mahsur kalan ve dumandan etkilenen Mehmet Ali Elnim...
Giyim markasından ‘buttermilk’ trendine uygun tasarımlar
İSTANBUL (DHA) – Giyim markası DeFacto, ‘buttermilk’ trendine uygun tasarımlarla kadınlara özel koleksiyon çıkardığını duyurdu. Giyim markası DeFacto tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Markamız, günün kadın...