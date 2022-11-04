Hado Milli Takımı şampiyona öncesi kampa girdi

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İSTANBUL, (DHA) – 2021 Avrupa Şampiyonu Milli HADO Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası öncesinde Vialand Tema Park ve Vialand Palace Otel ev sahipliğinde kampa girdi.

Japonya’da yakar top oyununun artırılmış gerçeklik teknolojisiyle birleşiminden doğan ve bugün 35 ülkede oynanan HADO’nun Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor. Tüm dünyada e-spor alanında sayısız izleyicisi bulunan, gençlerin yakından takip ettiği HADO’da 2021 Avrupa Şampiyonu Türkiye milli takımı olmuştu.

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Avrupa Şampiyonası öncesi Vialand Palace Otelde 10 gün boyunca kampa giren Türk Milli Takımı, şampiyona öncesi son hazırlık maçını Avusturya Milli Takımıyla gerçekleştirdi. Vialand Tema Park alanında e-sport Center’da gerçekleşen maçı Türk Milli HADO takımı kazandı.

HADO’da 5 Kasım’da Paris’teki Avrupa Şampiyonası’nda 12 ülke karşı karşıya gelecek. Şampiyon ülke takımı 10 bin Euro ödül kazanma hakkına sahip olacak. Turnuvada Fransa, Norveç, Belçika, İspanya, Yunanistan, Hollanda, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, İtalya, İrlanda, Avusturya yer alacak.