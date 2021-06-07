Hadımköy’de feci kaza; TIR ile bariyer arasında sıkıştı (1)

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Adem VAROL- İstanbul DHA- TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde TIR ile çarpışan otomobil bariyere çıktı. Bariyer ile TIR arasında sıkışan araçtaki sürücü kurtarıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

(FOTOĞRAF)

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