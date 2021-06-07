Hadımköy’de feci kaza; TIR ile bariyer arasında sıkıştı (1)

Adem VAROL- İstanbul DHA- TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde TIR ile çarpışan otomobil bariyere çıktı. Bariyer ile TIR arasında sıkışan araçtaki sürücü kurtarıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
5 BİN YILLIK YERLEŞİM YERLERİNDE İNCELEME YAPTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar programında İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki incelemelerinin ardından Frig Vadisi’nin Afyonkarahisar’daki merkezi Ayazini köyünü...
Derya EVREN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, sokakta peşinden gittiği kadınları taciz eden S.Ç., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan S.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Taciz anlarından birinin ise güvenlik kamerası görüntüleri...
Esma MURAT- Feridun AÇIKGÖZ- İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüsün etkilerini araştırmak üzere İstanbul Tıp Fakültesi tarafından COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi'nin 1 yıllık çalışmalarının sonuçları açıklandı. COVID-19...