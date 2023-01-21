Hadımköy’de 2 katlı ahşap villa çıkan yangında küle döndü 

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Taylan ERGÜN / İSTANBUL, (DHA)- HADIMKÖY’de 2 katlı bir villada çıkan yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, zaman zaman yaşanan elektrik patlamaları korkuya neden oldu.

Hadımköy Safiye Ayla Caddesi’nde bulunan 2 katlı ahşap bir villada dün gece saatlerinde meydana gelen bir patlama sonucu yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ahşap villayı kısa sürede saran alevler, çevredeki elektrik tellerine de sıçrayınca zaman zaman patlamalar yaşandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın sonrası villa tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.