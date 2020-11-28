İntihar ediyoruz.Hayatımızı hiçe sayıyoruz.Pandemi belasından kurtulmak insanın kendi elinde. Yasaklarla,polisiye tedbirlerle atlatılmaz bu iş.



Çaresi maske takacaksın .

Hijyenik olacaksın.

Mesafeli duracaksın.



Hükümetten yasaklar koyması beklenmez.

Yardım etmesi istenir.

Esnafın kapalı olan dükkanının kirasını vermesi çalışamayan emekçiye yardım ermesi beklenir.

Ulaşımda fazla yolcu alan araçlara binmemesi gerekir.

Gazetelerde fotoğraflar görüyoruz.

Maskesiz halay çekenler.

Ziyafet masalarında keyif çatanlar.

Göbek atanları görüyoruz.



Bu pandemi belası tek bizim başımızda değil.

Bütün dünyanın başında.

İnsanlar kırılıyor.

Ölüyor.

Bu işten kurtuluş eğitim ve ilimle olur.

Bütün dünya ilim adamları aşı bulmanın peşinde.

Bizde ise bir Hıfsızsıhha enstitüsü vardı.

Verem,grip,zatürre,tifo ve veba gibi aşıları yapardı.

Bir anda kapatıldı.

Şimdi dünyanın parasını yurt dışına kaptıracağız.



Müteahhitlere yaptırılan şehir hastaneleri ile pandemiden kurtulunamaz.

İlme para harcayın.

Üç beş göbeği büyüğün banka hesaplarını şişirmeyin.

Hadi kurtarsın bizi şatafatlı şehir hastaneleri.