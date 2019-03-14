Siber korsanların, sosyal medya platformlarını kullanarak gerçekleştirdikleri siber suçlar gün geçtikçe artıyor.

Öyle ki saldırılar için sosyal medyayı kullanan hackerler, sınırlı güvenlik ve yasalardaki eksiklikten dolayı yılda en az 3,25 milyar dolar kazanıyor. Bitdefender Antivirüs, kullanıcıların korunmasız bir şekilde sosyal medya platformlarında gezinmemeleri konusunda uyarıyor.

Hackerler için sosyal medya, kullanıcıları sömürülebilecekleri platformlar arasında ilk sırada bulunuyor. Sınırlı güvenlik önlemleri ve sosyal medyadaki siber suçlarla ilgili katı bir düzenlemenin bulunmaması, bilgisayar korsanlarının yalnızca bu platformlardan yıllık en az 3,25 milyar dolar kazanmalarına olanak sağlıyor. Bitdefender Antivirüs’e göre sosyal medya kullanıcılarının yeterli güvenlik bilincine sahip olmayışı, hackerler için işleri daha da kolaylaştırıyor. Siber korsanlar, bu platformları daha çok kötü amaçlı yazılımları dağıtmak, bilgisayar korsanlığı araçları satmak, kara para aklamak ve uyuşturucu satışları için kullanıyor.

Düşük Maliyetle Büyük Vurgun

Hackerler çok düşük bir maliyetle, sosyal medya platformlarını kullanıcılarla bağlantı kurmak için manipüle edebiliyor. Ardından milyonlarca hesap sahibini şifreleme, zararlı reklam yazılımı ve kimlik avı kampanyalarıyla hedefleyen hackerler, kurumsal ağlara zarar vermek ve özel bilgileri tehlikeye atmak için ise kötü amaçlı yazılımları yayıyorlar.

Sadece 2015 – 2017 yılları arasında ABD’deki sosyal medyaya bağlı siber suçların en az 300 kat arttığı gözlemleniyor. Bitdefender Antivirüs’e göre bu artışın altında çoğunlukla uygulamalar, reklamlar ve bağlantılar yoluyla yayılan şifreleme yöntemleri yatıyor.

Sponsorlu Reklamları Kullanıyorlar

Sosyal medya platformlarında sunulan hizmetlerin çevrimiçi kullanılması hackerlerin geniş hackleme becerilerine ihtiyaç duymadan kullanıcıları tuzağa düşürmelerini kolaylaştırıyor. Özellikle bu platformlarda sunulan reklam araçları, kullanıcıları aldatmak için kullanılabiliyor. Bu durum reklamlara tıklayan kullanıcıların farkında olmadan kötü amaçlı yazılımların cihazlarında çalışmasına neden oluyor.

5 Şirketten 1’ine Kötü Amaçlı Yazılım Bulaşıyor

Ürün ve hizmetlerini tanıtmak veya hayran kitlelerine ulaşmak için sosyal medyayı kullanan şirketler, siber korsanların hedef tahtasında bulunuyor. Şirketlerin güvenlik önlemleri almadan sosyal medya platformlarında korunmasız bir şekilde dolaştığını belirten güvenlik uzmanları, her 5 şirketten birine sosyal medya aracılığıyla kötü amaçlı bir yazılımın bulaştığını belirtiyor.