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      Türkiye’nin sorunu bilgi ve sermaye eksikliğidir

      Murat Özbülbül -
      Türk insanı sermayesinin olmadığını söylemekten çekinmez lakin bilgisinin olmadığını itiraf etmekten çekinir, sıkılır. Türkiye’de en zor işiteceğiniz sözcük “ BİLMİYORUM” sözcüğüdür.
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      Hacire Akar’ların Sesini Duyunuz

      Prof. Dr. Yılmaz Kurt -
      Hacire Akar bir anne. Her anne gibi kalbi evlat sevgisi ile dolu. Ciğer pâresi oğlu PKK tarafından dağa kaçırılmış. Mangal gibi yüreği olan bu anne de gitmiş HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi başlatmış.
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      Ankaralılar haydi EYT’lilere destek verin…

      Cafer Külahlıoğlu -
      Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği tarafından 8 Eylül Pazar günü Saat 12.00’de Ankara Tandoğan Meydanında gerçekleşecek olan büyük buluşma hükümete önemli bir mesaj olacak.
      Yazarlar

      Sendikal mücadele mi dediniz?

      Nilay Uğuroğlu -
      Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Nihat ÖRS, “Çalışan ile işveren arasındaki güç eşitsizliğini ortadan kaldırmak, çalışanların haklarını işverene, devlete...
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