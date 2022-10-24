HACIKADIN ŞEHİR ORMANI ANKARALILARLA BULUŞUYOR

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 148 hektarlık bir alana kurulu olan “Hacıkadın Şehir Ormanı”nı Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Orman gerçekleştirilecek çalışmaların ardından; piknik ve kamp alanlarından mini hayvanat bahçesine, düğün salonlarından restoranlara ve macera dolu aktivitelerin yapılabileceği etkinlik alanlarına ev sahipliği yapacak.

“Yeşilin Başkenti” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’e yeni park ve rekreasyon alanları kazandırmaya devam ediyor.

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Keçiören’de 1 milyon 480 bin metrekare bir alana sahip olan ve ABB tarafından 25 yıllığına kiralanan “Hacıkadın Şehir Ormanı”nın; günübirlik aktivitelerden mini hayvanat bahçesine, düğün salonlarından çadır ve karavan kampına kadar birçok alanda gerçekleştirilecek etkinliğe ev sahipliği yapması planlanıyor.

HEM ÇOCUKLAR HEM DE YETİŞKİNLER DÜŞÜNÜLDÜ

Başkentlileri şehrin merkezinde bir ormanla buluşturacak olan ABB, “Hacıkadın Şehir Ormanı”nın yapılacak çalışmaların ardından bir etkinlik merkezi hâline getirmeyi hedefliyor.

Alan 3 farklı giriş kapısıyla Ankaralıları farklı alanlara yönlendirecek. Kuzey Ankara girişinden günübirlik aktivitelere, Bağlum girişinden araçla ulaşım sağlanan aktivitelere ve Pursaklar girişinden düğün salonlarına ulaşım sağlanabilecek.

Proje alanının farklı noktalarında ve farklı konseptlerde 3 adet düğün salonu olacak. Dağ konsepti ile ziyaretçilerine orman manzarası eşliğinde yemek ziyafeti sunacak bir restoran da hizmete açılacak.

Şu anda 81 adet oturma alanına sahip olan piknik alanının kapasitesi çalışmaların ardından 250’ye çıkacak. Barbekü, çeşme ve piknik masası gibi kent donatılarına sahip bir orman içi piknik alanı oluşturulacak. Çocuklar için ormanla iç içe doğal malzemelerle tasarlanmış yaratıcı oyun alanları kazandırılacak. Çocuklar oyun alanındaki etkinliklere katılırken ebeveynler de yetişkinler için gerçekleştirilen aktivitelere katılabilecek.

Şehir ormanında bulunan iki katlı yapı revize edilerek, yapı hem bir doğa okulu hem de sosyal bir eğitim merkezi hâline getirilecek. Ankara’nın beş beyazını oluşturan hayvanların bulunduğu mini bir hayvanat bahçesi de yapılacak.

DOLU DOLU ETKİNLİK ALANLARI

Ormanın doğal yapısı kullanılarak macera parkuru ve zipline imal edilecek. Farklı zorluklarda tasarlanacak bir tırmanma duvarı da alandaki yerini alacak. Ayrıca; ziyaretçilerin ata binip, binicilik eğitimi alabileceği bir manej alanı ve aynı lokasyonda bir cam teras ve yamaç salıncağı planlandı. Günümüzde oldukça ilgi çeken RC (Uzaktan Kumandalı) araba yarışları için parkur ve geri dönüştürülmüş malzemelerle bir paintball sahası yapılacak.

Doğal patikalar ve açık alanlarda offroad, motocross parkurları yapılırken, yine doğal patikalar kullanılarak trekking parkurları ile oryantiring alanları oluşturulacak. Bisiklet ve atv parkurları ile ziyaretçilerin şehir kullanımlarından uzaklaşarak doğanın içerisinde hoş vakit geçirmeleri sağlanacak.

Ormanda kısmen daha sessiz ve manzaraya hakim bir alan, çadır ve karavan kamp alanı olarak ayrılacak. Ayrıca, farklı noktalara yerleştirilecek seyir kuleleri ile orman manzarası ve yaban hayatının gözlenmesi sağlanacak.